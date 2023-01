Christophe Alévêque fait sa revue de presse au Théâtre Traversière ! Catégorie d’Évènement: île de France

Christophe Alévêque fait sa revue de presse au Théâtre Traversière !, 14 février 2023, . Le vendredi 16 juin 2023

de 20h30 à 22h00

Le mercredi 17 mai 2023

de 20h30 à 22h00

Le mercredi 12 avril 2023

de 20h30 à 22h00

Le jeudi 30 mars 2023

de 20h30 à 22h00

Le mardi 14 février 2023

de 20h30 à 22h00

De février à juin, une fois par mois, Christophe Alévêque livre sa revue de presse au Théâtre Traversière. Cinq rendez-vous pour une thérapie de groupe improvisée, sans limite et sans tabou. Rire de tout, en avoir le droit et le garder… Si Christophe Alévêque s'évertue encore à faire sauter toutes les "bombes" à sa portée, c'est parce que c'est encore la meilleure façon qu'il a trouvé pour les désamorcer. En humoriste engagé/dégagé, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l'actu et ce qu'en dit la presse : il fait sa « revue » sur scène. À son pupitre, dans un fatras de papiers, d'articles et de notes mises à jour continuellement (il finit de les écrire juste avant de monter sur scène), il s'attaque aussi bien aux grands sujets d'actualité qu'aux petits. Tout lui est permis, surtout mettre a mal l'impunité des « puissants » et des manipulateurs de l'information. En ces temps de couvre feu moral, il a trouvé un espace de liberté d'expression totale. Salvateur !

