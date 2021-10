Christophe Alévêque Besançon, 27 novembre 2021, Besançon.

Christophe Alévêque 2021-11-27 – 2021-11-27 LE SCÉNACLE 6 Rue de la Vieille Monnaie

Besançon Doubs

EUR 27 Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. S’il s’acharne encore à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.

Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse : il fait sa « revue ». Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles : papiers, articles, prises de becs et de notes. Alévêque prend les choses en mains, il attaque : les grands sujets d’actualité et les petits. Tout lui est permis, surtout mettre a mal l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de l’information. En ces temps de couvre feu moral, il a trouvé un espace de liberté d’expression totale. Salvateur ! Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que c’est nécessaire, politique: c’est toujours son projet. Alévêque livre sa revue de presse actualisée chaque soir, il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. Un vaste délire !

