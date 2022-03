Christophe Alévêque au théâtre du Rond-Point Théâtre du Rond Point Paris Catégories d’évènement: île de France

Christophe Alévêque au théâtre du Rond-Point Théâtre du Rond Point, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 10 mars 2022 au dimanche 03 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h30 à 20h00

payant

Christophe Alévêque est de retour au Rond-Point avec son nouveau spectacle “Vieux con” jusqu’au 3 avril ! Il en a marre et il le dit. Il s’en prend à la bien-pensance des Bisounours en place, aux bières sans alcool, aux journées sans tabac et autres charcuteries maigres. Il fonde le club des « Vieux Cons Modernes », en réponse à la dictature molle d’une pensée tiède, aux inquisiteurs du nouvel ordre moral, et raconte le monde à son fils de deux ans. Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire ou missionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté d’expression totale et sans entrave, une imagination débridée, sans autocensure ni censure du tout. Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt Paris 75008 Contact : https://fb.me/e/4lvijzBhG https://www.facebook.com/RondPointParis https://twitter.com/RondPointParis Humour;Théâtre

