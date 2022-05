Christoph Rütimann – durch die Farben Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud Genève Catégorie d’évènement: Genève

Christoph Rütimann – durch die Farben Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud, 13 mai 2022, Genève. Christoph Rütimann – durch die Farben

du vendredi 13 mai au vendredi 1 juillet à Galerie SKOPIA, P.-H. Jaccaud

**Christoph Rütimann – durch die Farben** _Vernissage Nuit des Bains_ jeudi 12 mai 2022 _Exposition_ jusqu’au 2 juillet 2022 _Week-end genève.art_ Samedi 21 et dimanche 22 mai de 11h à 18h

Entrée libre selon horaires d’ouvertures: Ma-Ve 11-18h30 / Sa 11h-17h et sur rdv

Exposition du 13 mai au 2 juillet 2022 / Vernissage Quartier des Bains 12 mai 2022 Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud Rue des Vieux-Grenadiers 9, 1205 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T18:30:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-17T11:00:00 2022-05-17T18:30:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T18:30:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T18:30:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T18:30:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-24T11:00:00 2022-05-24T18:30:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T18:30:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T18:30:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T18:30:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-31T11:00:00 2022-05-31T18:30:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T18:30:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T18:30:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-07T11:00:00 2022-06-07T18:30:00;2022-06-08T11:00:00 2022-06-08T18:30:00;2022-06-09T11:00:00 2022-06-09T18:30:00;2022-06-10T11:00:00 2022-06-10T18:30:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-14T11:00:00 2022-06-14T18:30:00;2022-06-15T11:00:00 2022-06-15T18:30:00;2022-06-16T11:00:00 2022-06-16T18:30:00;2022-06-17T11:00:00 2022-06-17T18:30:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-21T11:00:00 2022-06-21T18:30:00;2022-06-22T11:00:00 2022-06-22T18:30:00;2022-06-23T11:00:00 2022-06-23T18:30:00;2022-06-24T11:00:00 2022-06-24T18:30:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T17:00:00;2022-06-28T11:00:00 2022-06-28T18:30:00;2022-06-29T11:00:00 2022-06-29T18:30:00;2022-06-30T11:00:00 2022-06-30T18:30:00;2022-07-01T11:00:00 2022-07-01T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud Adresse Rue des Vieux-Grenadiers 9, 1205 Genève Ville Genève lieuville Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud Genève

Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Christoph Rütimann – durch die Farben Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud 2022-05-13 was last modified: by Christoph Rütimann – durch die Farben Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud Galerie SKOPIA,P.-H. Jaccaud 13 mai 2022 Galerie SKOPIA genève P.-H. Jaccaud Genève

Genève