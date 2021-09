Paris Arc de Triomphe île de France, Paris Christo et Jeanne-Claude Arc de Triomphe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Christo et Jeanne-Claude Arc de Triomphe, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 7h

gratuit

L’Arc de Triomphe, Wrapped L’Arc de Triomphe, Wrapped de Christo et Jeanne-Claude représente l’ultime retour des artistes à Paris, ville de leur rencontre il y a plus de 60 ans. Empaqueté dans 25.000 mètres carrés de tissu en polypropylène argent bleuté et ceinturé avec plus de 3000 mètres de corde rouge, l’œuvre révèle de façon temporaire l’essence de l’architecture de cet imposant monument tout en lui insufflant vie. Le projet est entièrement autofinancé par l’Estate de Christo V. Javacheff grâce à la vente d’œuvres originales de Christo. L’Arc de triomphe reste accessible au public pendant toute la durée du projet. Les cérémonies quotidiennes du ravivage de la Flamme de la Nation et les hommages au Soldat Inconnu sont maintenues et ont lieu dans la solennité requise. En partenariat avec : le Centre des monuments nationaux Avec le soutien de : la Ville de Paris et le Centre Georges Pompidou. https://christojeanneclaude.net/ https://www.monuments-nationaux.fr/ https://www.centrepompidou.fr/fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Arc de Triomphe 3 place Charles de Gaulle Paris 75016

1, 2, 6 : Charles de Gaulle – Étoile (73m) 6 : Kleber (377m)

Contact :Arc de Triomphe http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T07:00:00+02:00

© Wolfgang Volz, courtesy : Christo and Jeanne-Claude Foundation

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Arc de Triomphe Adresse 3 place Charles de Gaulle Ville Paris lieuville Arc de Triomphe Paris