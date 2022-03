Christo Club “le Grand Retour” Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Christo Club “le Grand Retour” Pertuis, 19 mars 2022, Pertuis. Christo Club “le Grand Retour” Restaurant l’Olivier 914 route de la Bastidonne Pertuis

2022-03-19 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-19 01:00:00 01:00:00 Restaurant l’Olivier 914 route de la Bastidonne

Pertuis Vaucluse Pertuis EUR 55 Samedi 19 Mars, c’est le Grand Retour du Christo Club et de ses soirées folles avec un son qui va vous faire obligatoirement danser #enfin ! DJ MLA & JU aux platines❗️ Dinez & Dansez contact@lolivier84.fr +33 4 90 79 08 19 https://www.sevanparchotel.com/hotel-mariage-anniversaire-reception-pertuis Restaurant l’Olivier 914 route de la Bastidonne Pertuis

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Office de Tourisme de Pertuis

Détails Catégories d’évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu Pertuis Adresse Restaurant l'Olivier 914 route de la Bastidonne Ville Pertuis lieuville Restaurant l'Olivier 914 route de la Bastidonne Pertuis Departement Vaucluse

Pertuis Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

Christo Club “le Grand Retour” Pertuis 2022-03-19 was last modified: by Christo Club “le Grand Retour” Pertuis Pertuis 19 mars 2022 Pertuis Vaucluse

Pertuis Vaucluse