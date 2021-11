Christmas Treasure, exposition de décorations contemporaines en verre tchèque Centre Tchèque, 2 décembre 2021, Paris.

Centre Tchèque, le jeudi 2 décembre à 19:00

_Pour lancer l’Année du verre tchèque, nous vous convions au vernissage de la première exposition dédiée à ce savoir-faire artisanal traditionnel tchèque. Venez découvrir une sélection des plus belles décorations de Noël contemporaines, fabriquées de manière traditionnelle en Bohême, à la main, en verre soufflé ou en perles de verre. Les décorations seront également disponibles à la vente sur place._ La production de décorations de Noël en verre soufflé est **une longue tradition en République tchèque** et a gagné l’admiration du monde entier. L’exposition présente non seulement les décorations de Noël traditionnelles en verre, leurs formes de base et leurs méthodes de production, mais aussi les dernières tendances modernes. Tous les articles exposés ont été fabriqués en République tchèque. On notera en particulier les décorations en verre corail fabriqués à Poniklá, qui ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de **l’UNESCO** en 2020 grâce à leur style de fabrication unique, utilisé uniquement en République tchèque. La qualité du travail artisanal, l’imagination de la décoration, la tradition et le savoir-faire unique des décorations de Noël sont devenus un phénomène **de renommée mondiale**.

entrée libre

Nous vous convions au vernissage de la première exposition dédiée à ce savoir-faire artisanal traditionnel tchèque.

Centre Tchèque 18 rue Bonaparte, 75006 Paris Paris Paris



