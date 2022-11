Christmas story-time !

Christmas story-time !, 23 décembre 2022, . Christmas story-time !



2022-12-23 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-23 Des histoires en français et en anglais pour s’amuser, suivies d’un goûter autour d’un jus de pomme chaud à la cannelle ! Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – sur inscription. Des histoires en français et en anglais pour s’amuser, suivies d’un goûter autour d’un jus de pomme chaud à la cannelle ! Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – sur inscription. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville