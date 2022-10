Christmas songs

2022-12-15 – 2022-12-15 La chanteuse Anna Stevens vit le swing avec passion. Elle le danse et le chante depuis toujours et a une grande connaissance de l’ « American Song Book » dans lequel elle s’est plongée depuis de nombreuses années. Ici elle interprète les classiques des « christmas songs » immortalisées par Nat King Cole, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan. Les cinq compères qui l’accompagnent se connaissent bien, et font partie des musiciens les plus actifs sur la scène régionale. Une passion les réunit : le bebop, une musique qui bouillonne, où rythmes et harmonies s’entrechoquent sur des vitesses à flux tendu. Gratuit pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-10-01 par

