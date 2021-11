AnduzeAnduze Anduze Anduze Anduze, Gard Christmas show Anduze Anduze AnduzeAnduze Catégories d’évènement: Anduze

Gard

Christmas show Anduze Anduze, 20 décembre 2021, AnduzeAnduze. Christmas show Espace PélicoRue pélico Espace Pélico Anduze Anduze

2021-12-20 – 2021-12-20 Rue pélico Espace Pélico

Anduze Gard Espace Pélico Anduze Gard Anduze À l’occasion des fêtes de Noël, si chères à leur cœur, elles organisent leur premier cabaret. Mais rien ne se passera comme prévu… Où? salle PélicoQuand? 17h Suivi par un goûter du comité de la Fête de la Saucisse Pass sanitaire obligatoire +33 4 66 61 80 08 http://mairie-anduze.fr/ Espace PélicoRue pélico Espace Pélico Anduze Anduze

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Anduze, Gard Autres Lieu Anduze Anduze Adresse Espace PélicoRue pélico Espace Pélico Ville AnduzeAnduze lieuville Espace PélicoRue pélico Espace Pélico Anduze Anduze