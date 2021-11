Christmas & Run de l’Office de Tourisme Saint-Quentin, 10 décembre 2021, Saint-Quentin.

Christmas & Run de l’Office de Tourisme Saint-Quentin

2021-12-10 18:30:00 – 2021-12-10 19:30:00

Saint-Quentin Aisne

L’Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois lance son City & Run version Noël, le Christmas & Run !

Venez courir et découvrir le patrimoine saint-quentinois , les illuminations de Noël (avec notre beau village !) et un tiot peu de culture, le tout en nocturne ! Et finissez avec le trio sportif de l’équipe au Golden Pub pour un moment chaleureux !

Rendez-vous le vendredi 10 décembre à 18h30 !

Réservation obligatoire en boutique ou sur le shop de l’Office : https://bit.ly/billetterierdv

PS : Le port du bonnet de Noël (ou plus) est fortement conseillé !

Pass sanitaire demandé pour accéder au Le Golden Pub, restaurant engagé dans la démarche Du Potager à la Table.

Rythme de course soutenu entre les arrêts de visite.

dayan.briche@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00 https://bit.ly/billetterierdv

Elodie Beauget // Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2021-11-16 par