2022-12-20 – 2022-12-20 EUR 8 10 Vous êtes tous conviés à un concert de Noël où la fantasque Clarisse et Hannibal le bougon, accompagnés de marionnettes farfelues, dépoussièrent les plus grands classiques et adaptent des chansons plus récentes.



Compagnie Célimène Globule et Anonyme

De 2 à 8 ans [durée 45 min] Pour Noël, faîtes leur découvrir leur premier concert ! dernière mise à jour : 2022-11-21 par

