CHRISTMAS PARTY LE RETOUR Mésanger, 11 décembre 2021, Mésanger.

CHRISTMAS PARTY LE RETOUR Salle du Phénix Route de Teillé Mésanger

2021-12-11 – 2021-12-11 Salle du Phénix Route de Teillé

Mésanger Loire-Atlantique Mésanger

Le CMJ et les service enfance/jeunesse de Mésanger organisent la Christmas Party, le samedi 11 décembre à la Salle du Phénix à Mésanger.

Au programme :

– Exposants, artisans et animations

– Maison du Père Noël et calèche

– Bar et restauration sur place

Venez participer à la Christmas Party du samedi 11 décembre à Mésanger !

foyerdejeunes@mairiemesanger.fr +33 7 64 38 32 77

Le CMJ et les service enfance/jeunesse de Mésanger organisent la Christmas Party, le samedi 11 décembre à la Salle du Phénix à Mésanger.

Au programme :

– Exposants, artisans et animations

– Maison du Père Noël et calèche

– Bar et restauration sur place

Salle du Phénix Route de Teillé Mésanger

dernière mise à jour : 2021-11-16 par