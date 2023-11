Christmas Market Party Laumière Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Christmas Market Party Laumière Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 10h30 à 18h30

.Tout public. gratuit Plongez dans la magie de Noël à Laumière ! Rejoignez-nous pour une journée mémorable, où la joie, la convivialité et la magie de Noël vous attendent Métro Laumière Paris 19 (Ligne 5 ou Bus 60) Découvrez un marché de créateurs exclusif, regorgeant de créations uniques et d’idées cadeaux originales pour les fêtes. Faites des trouvailles inoubliables à notre brocante pour les particuliers, où chacun peut dénicher des trésors cachés. Vibrez au rythme de la saison avec des concerts en live qui vous mettront dans l’ambiance festive de Noël. Amusez-vous en famille avec des jeux et animations pour tous les âges, garantissant des sourires et des rires toute la journée. Réchauffez-vous avec un délicieux vin chaud et savourez une restauration maison et de saison pour satisfaire vos papilles gourmandes. Faites de cette journée un moment spécial à partager avec vos proches. Infos et réservation de stands exposants sur www.tendance19.fr ici ou en personne au Comptoir PoP, 143 rue de Crimée, Paris 19 durant les heures d’ouverture. Laumière 87 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris 75019 Paris Contact : https://www.tendance19.fr/collect/description/362680-w-christmas-market-party-2023?header=%2Fpage%2F2511865-christmas-market-party-2-dec-2023 https://www.facebook.com/TendanceParis19 https://www.facebook.com/TendanceParis19

