Montpellier Montpellier 34000, Montpellier CHRISTMAS MARKET – MARCHÉ DU LEZ Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34000

Montpellier

CHRISTMAS MARKET – MARCHÉ DU LEZ Montpellier, 4 décembre 2021, Montpellier. CHRISTMAS MARKET – MARCHÉ DU LEZ Montpellier

2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-04 22:00:00

Montpellier 34000 Ne manquez pas le Marché de Noël du marché du Lez ! ►Retrouvez cette année le Christmas Market au Marché du Lez les 3 week-ends avant Noël ! Venez vous balader en famille, retrouver toute l’ambiance de Noël autour des Halles du Lez : plus d’une trentaine d’artisans, créateurs, commerçants, des idées cadeaux, des décorations de Noël… Et pour les plus gourmands venez déguster les douceurs de Noël : chocolat, vin chaud, gourmandises… Les diverses animations de l’ensemble du Marché du Lez enchanterons toute la famille, une ambiance féerique où la magie de Noël promet un enchantement dans ce lieu unique sur Montpellier. Infos:

Parking Gratuit Pass sanitaire obligatoire Ne manquez pas le Marché de Noël du marché du Lez ! contact@agence-alcevents.fr +33 6 78 08 68 88 Ne manquez pas le Marché de Noël du marché du Lez ! ►Retrouvez cette année le Christmas Market au Marché du Lez les 3 week-ends avant Noël ! Venez vous balader en famille, retrouver toute l’ambiance de Noël autour des Halles du Lez : plus d’une trentaine d’artisans, créateurs, commerçants, des idées cadeaux, des décorations de Noël… Et pour les plus gourmands venez déguster les douceurs de Noël : chocolat, vin chaud, gourmandises… Les diverses animations de l’ensemble du Marché du Lez enchanterons toute la famille, une ambiance féerique où la magie de Noël promet un enchantement dans ce lieu unique sur Montpellier. Infos:

Parking Gratuit Pass sanitaire obligatoire Montpellier

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 34000, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier