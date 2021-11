Christmas Market Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 27 novembre 2021, Jerusalem.

Christmas Market

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le samedi 27 novembre à 10:00

**Marché de Noël – Sunbula Annual Holiday Bazaar** **Noël approche …. Vous cherchez des idées de cadeaux ?** A cette occasion, l’Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand vous invite à son marché de Noël 2021, qui présentera des produits de l’artisanat palestinien. L’occasion de découvrir la diversité des créations artisanales palestiniennes : broderies, savons, céramiques, tapis, huile d’olive, accessoires et bien plus de choses encore. **Rendez-vous :** Samedi 27 novembre 2021, de 10h à 17h à l’ Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand **Nos partenaires :** Sunbula et THE EDUCATIONAL BOOKSHOP [[https://www.facebook.com/events/3011825725742967](https://www.facebook.com/events/3011825725742967)](https://www.facebook.com/events/3011825725742967) —- **Christmas Market – Sunbula Annual Holiday Bazaar** **Christmas is coming …. Are you looking for gift ideas?** On this occasion, the Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand invites you to its 2021 Christmas market, which will present Palestinian handicraft products. An opportunity to discover the diversity of Palestinian handicrafts: embroidery, soaps, ceramics, carpets, olive oil, accessories and much more. **Rendez-vous:** Saturday, November 27, 2021, from 10am to 5pm at the Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand **Our partners :** Sunbula and THE EDUCATIONAL BOOKSHOP [https://www.facebook.com/events/3011825725742967](https://www.facebook.com/events/3011825725742967)

Entrée libre

Découvrir la diversité des créations artisanales palestiniennes

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



