Christmas Market de St Peter’s Church de Chantilly Chantilly, 27 novembre 2021, Chantilly.

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 17:00:00

Chantilly Oise

St Peter’s Church organise son traditionnel marché de Noël! Cartes et Christmas crackers, décorations de Noël, cadeaux, gâteaux et confitures maison, animations… Un salon de thé ainsi qu’une formule déjeuner raviront les plus gourmands.

admin@stpeterschantilly.org

Chantilly

