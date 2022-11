Christmas Gospel Dinan Dinan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Soirée gospel.

10 voix dirigées par Sonya Pinçon, réunies pour un concert de grande qualité autour des plus beaux chants Negro Spiritual et Gospel Songs de Noël ! Un concert magique, rempli d’espoir et d’émotion, pour un moment de partage. La chorale Song of Freedom sera accompagnée par le talentueux pianiste Philippe Turbin.

Une partie des bénéfices de cette soirée sera offerte à l’Eglise Saint-Malo pour son fonctionnement.

Pas de billetterie sur place, uniquement en ligne.

