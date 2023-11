CHRISTMAS DOG DAY Le Point Ephémère Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CHRISTMAS DOG DAY Le Point Ephémère Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 14h00 à 23h30

.Tout public. payant Marché de Noël : 0 EUR

Concerts : 12 EUR

Un Noël qui a du chien !

Marché de Noël, stands, talks & concerts

Samedi 09.12 à 14h00

Concerts (avec Musique Chienne, Godzi et Museau) sur billetterie À l’occasion de la sortie du nouveau numéro du magazine Bâtard, Point Éphémère et la revue s’associent pour une grande journée autour de nos amis canins ! Au programme : marché de Noël, talks, concerts et DJ sets. Vos fidèles compagnons à 4 pattes sont bien évidemment les bienvenus (exceptés dans la salle concert, mais on réfléchit à un système de garde) Au programme : Des créateurs à l’univers canin Des talks super intéressants Des associations de protection animale Des Concerts avec Musique Chienne, Museau et Godzi. Et des Bâtard #1 #2 et #3, avec des goodies ! La liste de stands du Marché de Noël et des talks arrive très vite ! Et pour la billetterie des lives, c’est juste ici : https://link.dice.fm/v885541b7819 En savoir plus sur Bâtard https://www.instagram.com/batard__/ Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/666578141997096 https://www.facebook.com/events/666578141997096 https://link.dice.fm/v885541b7819

CHRISTMAS DOG DAY Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Point Ephémère Paris latitude longitude 48.8822122545577,2.36908458081378

Le Point Ephémère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/