Christmas Carols Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Christmas Carols Quimperlé, 16 décembre 2022, Quimperlé . Christmas Carols Médiathèque et Place St Michel Place Saint-Michel Quimperlé Finistère Place Saint-Michel Médiathèque et Place St Michel

2022-12-16 10:00:00 – 2022-12-16 12:30:00

Place Saint-Michel Médiathèque et Place St Michel

Quimperlé

Finistère Venez chanter Noël avec nous !

En Breton, en anglais, en français – peut-être dans votre langue, si vous nous apprenez une chanson !

Aucun prérequis demandé : tout le monde sera le bienvenu !

Répétition à la Médiathèque (atelier 1er étage) à 10h.

Tour du marché en chantant à 11h.

Crêpes à Ty Billig à 12h30

(réserver votre place : 02 98 96 40 91)

A-benn digwener !

See you on Friday! Place Saint-Michel Médiathèque et Place St Michel Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Place Saint-Michel Médiathèque et Place St Michel Ville Quimperlé lieuville Place Saint-Michel Médiathèque et Place St Michel Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Christmas Carols Quimperlé 2022-12-16 was last modified: by Christmas Carols Quimperlé Quimperlé 16 décembre 2022 finistère Médiathèque et Place St Michel Place Saint-Michel Quimperlé Finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère