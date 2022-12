CHRISTIVAL DE LA NATIVITÉ Mervent Mervent Mervent Catégories d’évènement: Mervent

CHRISTIVAL DE LA NATIVITÉ 13 Chemin des Douves Salle polyvalente Jean-Louis Ripaud Mervent Vendée

2022-12-21 – 2022-12-23

Salle polyvalente Jean-Louis Ripaud 13 Chemin des Douves

Mervent

Vendée Programme : • Mercredi 21/12 :

9h : Accueil du public.

​9h30 : Ouverture du Christival.

10h : Guidance par Marie-Odile Sansault et Rafaël Brouard.

14h : Astrologie du Solstice d’hiver par David Pochard et Ophélys.

20h : Témoignage de Vie de Michaël Billecocq. • Jeudi 22/12 :

9h30 : Accueil du public.

​10h-17h : Assemblée de Guérison animée par Marie-Odile Sansault.

​20h : Concert de Rafaël Brouard. • Vendredi 23/12 :

9h30 : Accueil du public.

​10h : Guidance par Marie-Odile Sansault et Rafaël Brouard.

​14h : Témoignage de Vie d’Élodie Lagouy et lecture de poèmes de et par Fabienne Jouault.

​20h : Spectacle de Christelle Dejoie et clôture du Christival Tarif libre à la journée : entre 10€ et 30€ à payer sur place en espèces Agir ensemble pour l'élévation de la conscience humaine.

