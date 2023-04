Christine Salem en concert (maloya-blues, La Réunion) Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Christine Salem en concert (maloya-blues, La Réunion) Médiathèque musicale de Paris (MMP), 15 juin 2023, Paris. Le jeudi 15 juin 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pour finir en beauté le cycle « Rythmes et rites, la musique et la mort », la Médiathèque musicale de Paris vous invite à un concert de Christine Salem, icône réunionnaise du maloya. Christine Salem est une des voix emblématiques du maloya, musique créée par les esclaves d’origine malgache et africaine, à l’origine dédiée au culte des ancêtres et représentative de l’identité de la Réunion. « Aux fondements de ses chansons, il y a aussi le blues, cette musique née de la terre, des douleurs et de l’histoire. Son chant de sa voix grave si reconnaissable incarne à lui seul ce style : doté de vertus magiques et consolatrices. Dans sa musique, il est question de spiritualité. A chacune de ses chansons, ses ancêtres l’accompagnent. Dans chacun de ses mots, ils s’immiscent. Et dans ses transes, dans les cérémonies, leurs esprits lui soufflent des mots, des bribes de chansons en Créole, en Arabe, ou en Swahili, la langue de ses aïeux… » Une musique intense et forte portée par une artiste charismatique, sensible et sans compromis. Retrouvez ces albums dans les bibliothèques de la Ville de Paris. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

Olivier Barau Christine Salem

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Christine Salem en concert (maloya-blues, La Réunion) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 2023-06-15 was last modified: by Christine Salem en concert (maloya-blues, La Réunion) Médiathèque musicale de Paris (MMP) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 15 juin 2023 Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris

Paris Paris