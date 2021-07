Montreuil NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL – CDN Montreuil, Seine-Saint-Denis Christine SALEM à Montreuil (93) BANLIEUES BLEUES SUMMER CAMP NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL – CDN Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

le samedi 24 juillet à 17:00

**CHRISTINE SALEM** FRANCE Avec son **maloya-blues-rock-soul**, la chanteuse réunionnaise est devenue l’icône du maloya moderne. Sa voix ronde et profonde, son charisme éclatant, et sa curiosité musicale sans bornes ont permis à **Christine Salem** de réussir à incarner toutes les déclinaisons de la musique mystique de son île, inventée par les descendants de déportés africains, le maloya, dont elle est devenue une des meilleures représentantes actuelles, menant la cadence avec un groupe somptueux composé par le guitariste Seb Martel, avec entre autres le violoniste Fred Norel. **Christine Salem** voix, guitare, percussions, **Seb Martel** guitares, **Frédéric Norel** violon, **Anne Laure Bourget** percussions, **Jacky Malbrouck** percussions. © Frank Loriou – Un concert annoncé sur l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

CONCERT EN PLEIN AIR, ACCÈS GRATUIT

2021-07-24T17:00:00 2021-07-24T18:30:00

