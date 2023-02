La porcelaine dans tous ses états CHRISTINE MOQUET Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

La porcelaine dans tous ses états CHRISTINE MOQUET, 1 avril 2023, Viroflay. La porcelaine dans tous ses états 1 et 2 avril CHRISTINE MOQUET ATELIER DE PORCELAINE : DU BIJOU CONTEMPORAIN AUX OBJETS DECORATIFS CHRISTINE MOQUET 13 sente des 3 maisons Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France DÉCOUVERTE DE L’ATELIER D’UNE CRÉATRICE DE BIJOUX ET OBJETS DÉCORATIFS EN PORCELAINE Mélanges de matières, gammes colorées, un univers unique. Je vous accueille dans mon atelier et vous présenterai les différentes techniques utilisées en porcelaine pour créer des pièces uniques.

Une double formation céramiste et bijoutière vous fera découvrir les multiples façons de porter la porcelaine et d’embellir votre quotidien ?.

Je vous présenterai mes recherches personnelles utilisées dans mes créations.

L’atelier sera ouvert de 11h à 19h le 1er et 2 Avril pour les Journées Européennes des Métiers d’Art.

J’appartiens à un collectif de Métiers d’art (le cercle des métiers d’art) dont les ateliers seront ouverts durant ce week-end.

Nous vous communiquerons le parcours des ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 christine moquet

