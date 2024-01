Christine FONLUPT, piano Église Saint-Merry Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Claude Debussy, Ernest Chausson et Gabriel Fauré

L’album Variations et Bergamasque

L’album réunit des œuvres de jeunesse de Debussy, dont le célèbre Clair de Lune, ainsi que les quatre Danses de Chausson et le Thème et Variations de Fauré, mis à l’honneur pour le centenaire de sa mort.

Il est construit autour de la figure de la célèbre pianiste et chanteuse Thérèse Roger, amie très chère de Chausson, malheureuse fiancée éconduite de Debussy et élève de Fauré, qui en fait la dédicataire de son Thème et Variations.

Les quatre Danses, Op. 26 de Chausson sont un émouvant hommage aux quatre danses de la Suite Bergamasque. Le disque est complété par quatre autres pièces de jeunesse de Debussy.

Christine Fonlupt

Pianiste, chambriste, directrice de projet, Christine Fonlupt s’impose comme une figure du piano moderne. Récemment, elle a joué sur des scènes variées comme la salle Cortot (2023) avec le comédien William Mesguich, le théâtre du Lucernaire ou le festival d’Avignon (2019, spectacle avec la chanteuse Anne Baquet), Le festival Berlioz (2023, spectacle George Sand / Frédéric Chopin), Philharmonie de Paris avec Piano Orchestra (2019, 2021, 2023), l’Opéra Comique et Institut de France (2021)… Côté discographique, elle a enregistré un album de piano solo sur les œuvres de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Ernest Chausson des années 1890 (Passavant Music), deux albums de tango argentin avec Encuentro Tango Quintet (Buda Music et Passavant Music), ainsi que les œuvres d’Éric Lebrun (Chanteloup). Soucieuse de transmettre ses passions aux musiciens de demain, elle fonde le projet Piano Orchestra (orchestre de pianos) et elle enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris, à l’École Normale de Musique Alfred Cortot ainsi qu’au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Saint-Maur-des-Fossés (94).

En tant qu’artiste, elle joue dans divers spectacles : La girafe confite, concert fantaisie avec Valérie Aimard (violoncelle) et Anne Baquet (voix) ; Histoire de ma vie : George Sand – Frédéric Chopin, avec la comédienne Céline Dupas-Hutin. Elle participe à de nombreux récitals-lectures avec le comédien William Mesguich. Ses maîtres ont été Christian Bernard, Janine Collet, Bruno Rigutto et Nicholas Angelich, au CRR de Grenoble puis au CNSM de Paris. Elle est directrice artistique de l’association Arteka 11 qui organise de nombreux concerts en France.

www.christine-fonlupt.com

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

