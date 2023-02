Christine Berrou – Trop LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN, 10 février 2023, BORDEAUX.

Christine Berrou – Trop LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-05-06 20:30. Tarif : 20.2 à 20.2 euros.

Christine Berrou a grandi dans les années 80 et 90, époque où une fille ne devait jamais être « Trop » : trop bruyante, trop entreprenante, trop curieuse, trop ambitieuse, trop bavarde, trop revendicatrice… C'est à 40 ans, après 15 ans de scènes et d'émissions, dont quatre passées au Jamel Comedy Club et sept sur Europe 1, en passant par RTL et France 2, que Christine réalise qu'elle n'a jamais été assez. Assez elle-même. Ce spectacle en a même failli s'appeler « Plus rien à foutre » et revient sur tous les aspects de la vie de femme, d'être une mère célibataire à être une femme humoriste, de ce que la fiction a voulu faire de nous de Cosette aux Princesses Disney, et puis l'amour à l'heure des applis, et puis l'écologie, et puis #metoo… Ça parle d'elle mais ça parle surtout de vous. Alors ? Êtes-vous de ceux qui sont trop ou de ceux qui ne sont pas assez ? Réponse à la fin de ce stand-up.

LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN BORDEAUX 20, RUE ROLLAND Gironde

