Christine Berrou : J’ai pas changé Compagnie du Café-Théâtre, 10 septembre 2022, Nantes.

2022-09-10 Représentations du 8 au 10 septembre 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

17 € / 22 €
Représentations du 8 au 10 septembre 2022 à 20h30
dans la grande salle

One woman show. La photo de mon affiche a été prise pour participer au concours “Miss Ok podium 1995”. Ce pull et les chatons prouvent que je n’avais pas bien compris la thématique du concours et de la vie en générale. Plus de 25 ans plus tard, à force d’observation, j’arrive un peu mieux à m’intégrer à mes semblables. J’ai changé, mais pas trop quand même. Dans ce spectacle je vous explique ce que j’ai compris. Si je peux aider… Ps : c’est un spectacle hilarant, désopilant, mordant…

