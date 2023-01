Christine Armanger – Je vois, venant de la mer, une bête monte Théâtre de la Cité internationale, 15 février 2023, Paris.

Le jeudi 16 février 2023

de 20h30 à 21h30

Le mercredi 15 février 2023

de 20h30 à 21h30

. payant

Entre danse, théâtre et performance, l’Apocalypse selon Saint Jean fait son stand-up

En ces temps d’angoisses et de prédictions catastrophistes voire collapsologistes, Christine Armanger réinterroge un des plus grands récits de fin du monde : L’Apocalypse selon Saint Jean. Bien évidemment, à sa manière. Entre gravité et humour incisif, cette nouvelle création repose sur un déferlement de visions qui traversent le corps d’une seule interprète, elle-même. Comme la collision inattendue entre Jérôme Bosch et Greta Thunberg dans une improbable procession de pénitents andalous… C’est surtout un corps sur scène traversé par le multiple et l’urgence, un lieu de passage et de transmission qui cherche à exprimer l’instant fragile de son être au monde. Une déclaration à la richesse du monde en chacun.

Théâtre de la Cité internationale 17, bd Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© Salim Santa Lucia Christine Armanger, Je vois, venant de la mer, une bête monte