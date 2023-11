Christina Rosmini Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Christina Rosmini Studio de l’Ermitage Paris, 21 décembre 2023, Paris. Le jeudi 21 décembre 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 15 EUR

Sur place : 20 EUR

Christina Rosmini revient à Paris pour présenter sa dernière création de « chanson de tous les suds », reflet de son nouvel album INTI, sorti en mai 2023. Après le festival d’Avignon au Théâtre du Chêne Noir cet été, Christina Rosmini revient à Paris pour présenter sa dernière création de « chanson de tous les suds », reflet de son nouvel album INTI, sorti en mai 2023. Ses textes ciselés y délivrent des thèmes d’actualité. Et ses compositions, toujours nourries de fortes influences hispaniques, se teintent ici d’une veine pop élégante qu’elle emprunte, en compagnie de ses excellents musiciens, pour ce nouveau voyage. Un univers solaire enivrant à l’optimisme contagieux… Une ode à la Terre Mère et à la vie ! (*INTI : Dieu du soleil chez les Incas) Christina Rosmini – Voix Bruno Caviglia – Guitares Xavier Sanchez – Percussions Sébastien Debard – Claviers, piano, Accordéon, bandonéon Bernard Menu – Basse Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

