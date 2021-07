Christina Rosmini Jardin Pierre Puget, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Marseille.

Christina Rosmini

Jardin Pierre Puget, le jeudi 29 juillet à 18:00

Carte blanche à Christina Rosmini Le 29 juillet 2021 à 18h00 au Jardin Pierre Puget • 13007 Marseille Spectacle gratuit soutenu par la Mairie 6/8 dans le cadre de Culture au Jardin Christina Rosmini est une artiste aux multiples facettes. Comédienne, chanteuse, danseuse, musicienne et auteur, elle surprend et désarçonne ceux qui aiment classer les artistes dans des tiroirs étanches. ​Née à Marseille, elle a gardé de ses origines espagnoles, corses et italiennes, une voix chaude et sensuelle, une présence étonnante, de la fantaisie et une émotion communicative. Elle nourrit ses compositions des musiques flamencas, orientales, sud américaines et tziganes, et de poésies de maîtres comme Lorca, Aragon, Violeta Parra, tout comme de grands auteurs de la chanson française comme Georges Brassens ou Etienne Roda Gil. ​Ses textes écrits essentiellement en français (et parsemés d’espagnol, de corse, d’arabe, de ladino…) dans un style léger empreint de poésie, d’humour, d’engagement et de spiritualité, dégagent une identité profondément humaniste. Son travail décline le plus souvent des thématiques autour de la Femme et de la Méditerranée. ​ Christina ROSMINI, Chant Bruno CAVIGLIA, Guitare Xavier SANCHEZ, Percussions [https://www.christinarosmini.com](https://www.christinarosmini.com)

Gratuit

♫♫♫

Jardin Pierre Puget 25 Boulevard de la Corderie, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T20:00:00