EUR Chanson française de tous les suds !

En avant première de la sortie du nouvel album Inti* et à l’occasion de la sortie du single et du clip « La Louve »

(*Dieu du Soleil chez les Incas et tous les peuples andins)



Christina Rosmini a tenu à ce que le public marseillais ait la primeur des arrangements de ses nouvelles créations. Le premier single, « La Louve », et le clip qui l’accompagnera début janvier, lanceront le premier volet l’aventure de l’album INTI, qui sortira en mars prochain.



Une Chanson française « de tous les Suds », une pop nourrie d’influences hispaniques, un univers musical chaleureux à l’image de la personnalité solaire de cette artiste fidèle à ses racines et nourries aux rencontre musicales du chemin.

Ce nouvel album reflète une spiritualité empreinte d’humour, un humanisme plein d’espoir, un optimisme aux accents anti-passéistes !

C’est une ode à la puissance créatrice féminine, cette Louve, que nous portons tous en nous, le tout sous le signe du Dieu du Soleil amérindien INTI.

Sonorités actuelles se mêlent ici aux influences rythmiques et mélodiques de différentes cultures que Christina a rencontrées dans les divers pays où elle s’est produite : Amérique du Sud, Inde, Canada, Moyen Orient… ainsi que celles de sa terre d’origine : l’Espagne.



Inti : Le spectacle et l’équipe

Auteure-compositrice marseillaise, Christina Rosmini, développe dans ce nouvel opus, dans un juste équilibre entre chansons légères et chansons graves, des thèmes d’actualité, comme la survie des indiens d’Amazonie menacée par la déforestation (Rouge), la « Terre Mère » malmenée ou le réchauffement climatique (Something in the air), l’affirmation du désir des femmes quel que soit leur âge (La Fea, La Louve, ou Tant de fleurs), la mort de milliers de migrants – et de migrantes- en Méditerranée (Sous nos Pieds), le désir de changer le monde malgré le constat de nos limites (J’aurais voulu)… aux côtés de thèmes universels comme celui du premier amour (Le Kid), celui d’une rupture, sur un ton léger, (Mais pourquoi?), ou celui de la fuite du temps, mais sans nostalgie (Le Konnakol du bon vieux temps, et Le Temps qui passe) ou du pardon (Oublions).



Christina Rosmini assure la direction musicale de ses différents projets. Les arrangements de ces nouveaux titres sont nés de la collaboration avec son équipe habituelle :



Musiciens

Bruno Caviglia, guitares

Sébastien Debard, claviers / accordéon / bandonéon / accordina

Xavier Sanchez, batterie / cajón

Bernard Menu, basse

& Christina Rosmini, chant / guitare, guitalélé, daf, tambour, crotales, castagnettes, ocarina…



L’équipe de « Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens » création de Christina Rosmini qui a remporté un vif succès depuis sa création au festival d’Avignon OFF 2017, est à nouveau réunie sur ce spectacle :

Mise en scène : Marc Pistolesi (« Ivo Livi », « Fabien », « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty » …)

Création lumières : Leila Hamidaoui

Création vidéo et réalisation du clip: Cédric Cartaut

Création décors : Junior Fritz Jacquet / Artiste Créateur d’origamis

