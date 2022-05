“Christianisme et démocratie face au XXIème siècle” – Dominique Reynié Villefranche-de-Rouergue, 31 mai 2022, Villefranche-de-Rouergue.

“Christianisme et démocratie face au XXIème siècle” – Dominique Reynié 18 rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue

2022-05-31 – 2022-05-31

18 rue du Sergent Bories Aveyron Villefranche-de-Rouergue

EUR Pour André Malraux, le XXIème siècle serait métaphysique ; cependant, demeure t-il ou non chrétien ? Par ailleurs, démocratie et religion sont intimement liées. Alors, après deux millénaires, qu’en est-il de l’Église et des Églises face au retour planétaire du religieux et face au vacillement des démocraties dans le monde ? La séparation entre le spirituel et le temporel a-t-elle un avenir ?

Ces questions sont cruciales pour l’évolution de l’équilibre mondial et des sociétés

démocratiques. Un indispensable du débat public.

D’origine aveyronnaise, Dominique REYNIÉ est Docteur et Agrégé en Sciences Politiques. Il est professeur à Sciences Po Paris et Directeur Général de la Fondation pour l’Innovation Politique. Depuis janvier 2015, il anime, en collaboration avec le politologue Pascal Périneau, un cours de rétro-analyse de la vie politique française sous la Vème république à Science Po. Il est invité fréquemment, pour sa compétence, aux émissions C dans l’air et 24h en question sur les plateaux TV. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’opinion politique, la vie politique française et européenne parmi lesquels Populisme, la pente fatale et tout récemment, le XXIème siècle du Christianisme.

Venez assister à la conférence de Dominique Reynié, “Christianisme et démocratie face au XXIème siècle”, le mardi 31 mai à 18h30 au théâtre municipal !

OT Villefranche-Najac

