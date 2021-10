Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Christiane Maurino Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Christiane Maurino Salle Dauriac – Hôtel de Ville, 12 mai 2022, Castanet-Tolosan. Christiane Maurino

Salle Dauriac – Hôtel de Ville, le jeudi 12 mai 2022 à 18:00

Christiane Maurino s’est lancée dans l’art pictural depuis l’an 2000. Elle s’inspire de son environnement qui l’entoure, que ce soit la nature ou le monde urbain. Elle nous propose une immersion dans un monde imaginaire et libre. Dans sa recherche artistique, elle accompagne le regard de celui qui contemple vers l’éveil de son inconscient. **Vernissage jeudi 12 mai à 18h30** **Entrée libre** Peinture Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T18:00:00 2022-05-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Dauriac - Hôtel de Ville Adresse 29 avenue de Toulouse - 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan