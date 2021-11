Christian VANDER Trio Sunset & Sunside, 14 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 14 janvier 2022

de 20h30 à 22h

Le samedi 15 janvier 2022

de 20h30 à 22h

payant

40 ANS DU SUNSET

Le batteur mythique de Magma enflamme le Sunset depuis sa naissance. C’est son lieu fétiche. C’est l’âme Coltranienne du Sunset.

Christian Vander ; Emmanuel Grimmonprez ; Emmanuel Borghi

Le “Drumhero” mondialement reconnu, compositeur d’une originalité et d’une puissance uniques, chanteur, batteur, fondateur de Magma et de Offering, revient fouler la scène du Triton, cette fois-ci en formule trio jazz. En compagnie d’Emmanuel Borghi au piano et de Manu Grimonprez à la contrebasse, Christian Vander nous fait partager sa passion pour John Coltrane en évitant l’écueil du plagiat et en développant une sonorité très personnelle, dense et intense à travers des interprétations pleines d’émotion et de ferveur.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/2859/7724/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside

Date complète :

