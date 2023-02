CHRISTIAN OLIVIER LE CA EST LE CA LE DIAPASON ST MARCELLIN Catégories d’Évènement: Isère

CHRISTIAN OLIVIER LE CA EST LE CA LE DIAPASON, 26 mai 2023, ST MARCELLIN. CHRISTIAN OLIVIER LE CA EST LE CA LE DIAPASON. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:00 (2023-03-23 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. ASTERIOS SPECTACLES (L-R-20-007502 / L-R-20-007503) PRESENTE : ce concert. Après avoir sorti « On-Off » « Prévert » et « After avant », Christian Olivier chanteur du groupe Têtes Raides présentera sur la scène du Café de La Danse le 23 mars 2023 son tout nouvel album « Le ça est le ça » ! Un projet qui s'inscrit dans la continuité de son projet « La révolution au coeur ». Sur scène vous pourrez le retrouver entouré de ses cinq musiciens pour un concert singulier dans un espace scénique unique.

Têtes Raides présentera sur la scène du Café de La Danse le 23 mars 2023 son tout nouvel

album « Le ça est le ça » ! Un projet qui s’inscrit dans la continuité de son projet « La révolution

au coeur ». Sur scène vous pourrez le retrouver entouré de ses cinq musiciens pour un concert

singulier dans un espace scénique unique..22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Lieu LE DIAPASON Adresse 11, rue Jean Rony Ville ST MARCELLIN Tarif 22.0-22.0

