Christian OLIVIER & André MARKOWICZ

Christian OLIVIER & André MARKOWICZ lisent La Révolution au cœur, hommage aux poètes russes du XXe siècle avec Martial BORT, guitare ; Pierre PAYAN, clavier & scie & Ilia ZELITCHONOK, violon. La Révolution au cœur n'est pas une anthologie de la poésie russe, ce n'est pas une fresque historique sur le basculement dans la dictature de ce qui pouvait être un immense espoir de renouveau, une vraie révolution, dans la vie sociale, mais surtout, oui, dans la vie, dans la conscience, dans le coeur. C'est un conte et un concert de voix – vivantes, vibrantes, contemporaines, que se réapproprie, pour les dire et pour les chanter, un homme-monde. André Markowicz

