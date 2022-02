Christian nous raconte… ses dromadaires Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Venez écouter _Christian Schoettl_ qui vous présentera un évènement à venir, le **Salon International des Camélidés** qu’il organise dans son village à Janvry, en Essonne. Gràce à lui, nous pourrons nous retrouver dès le mois de Septembre et continuer à vous faire connaitre nos animaux. Véritable amoureux des chameaux et dromadaires, il vous racontera sa passion en tant que particulier des grands camélidés et il expliquera l’engouement pour un évènement national qui est vite devenu international et fédérateur autour des camélidés. Eh oui, il ne faut pas être forcément agriculteur pour aimer forcément les camélidés! C’est ce que Chirsitan essaiera de vous expliquer au milieu de nos animaux Rencontre avec un amoureux des camélidés qui racontera le festival qu’il a dédié à ses animaux dans son village de l’Essonne Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

2022-03-04T11:30:00 2022-03-04T13:00:00

