Christian Nando Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Tarascon

Christian Nando Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet), 12 février 2022, Tarascon. Christian Nando

Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet), le samedi 12 février à 15:00

Concert caritatif à l’Abbaye de Frigolet ayant pour but la rénovation de la toiture. Musique sud-américaine avec Christian Nando. Possibilité de restauration sur place à midi. Libre participation Covoiturage 10€ Patrick Fort 06.14.31.59.55 ♫♫♫ Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) 13150 Tarascon Tarascon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Tarascon Autres Lieu Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) Adresse 13150 Tarascon Ville Tarascon lieuville Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) Tarascon Departement Bouches-du-Rhône

Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) Tarascon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarascon/

Christian Nando Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) 2022-02-12 was last modified: by Christian Nando Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) 12 février 2022 Abbaye de Frigolet (Montée de Frigolet) Tarascon Tarascon

Tarascon Bouches-du-Rhône