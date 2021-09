Figeac Figeac Figeac, Lot Christian Moullec Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Christian Moullec 2021-09-22 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-22 Médiathèque de l'Astrolabe 2 boulevard pasteur

Figeac Lot Dans le cadre du festival Terres d’ailleurs, le Carrefour des sciences et des arts s’associe à la médiathèque pour vous proposer de rencontrer Christian Moullec, réalisateur de documentaires animaliers et auteur de nombreux livres. Christian Moullec sillone le ciel depuis 1995 à bord de son ULM pour voler avec les oiseaux migrateurs. Il dédicacera son livre Dans le sillage des oiseaux migrateurs à la médiathèque, suite à la projection du film Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier. En partenariat avec la librairie Champollion @astrolabe dernière mise à jour : 2021-08-30 par

