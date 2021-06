Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Christian Morin Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Il a joué avec de grands musiciens tels que Claude Luter, Maxim Saury, Buddy Tate, Henri Salvador, Al Grey, Buck Clayton, le Count Basie Orchestra, le Big Band de Claude Bolling, Sacha Distel, T.Bone Walker, Milt Buckner, Sergio Mendés…Passionné, showman, Christian Morin a déjà séduit un large public au travers de plus d’un million d’albums vendus avec ce son très personnel à la clarinette et toujours cette envie de partager cette élégante musique américaine des années 40. Un programme qui associera plusieurs compositeurs, de Duke Ellington à George Gershwin.

Christian Morin,homme de radio(actuellement tous les matins sur Radio Classique),de télévision,graphiste et dessinateur humoristique,comédien et clarinettiste,prix Sidney Bechet de l'académie du jazz.

