Christian McBride Quartet New Morning Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 31.90 EUR

Avec son quartet de Philadelphie, le contrebassiste Christian McBride, producteur et arrangeur incontournable de la scène jazz américaine, signe l’une des rythmiques les plus inventives du moment.

Musicien convoité par-delà la famille du jazz, Christian McBride a été le complice de Sonny Rollins, Herbie Hancock, Chick Corea, Pat Metheny… mais aussi de Paul McCartney, Isaac Hayes, James Brown, Queen Latifah ou Kathleen Battle. Ce contrebassiste hors pair, détenteur de plusieurs Grammy Awards et du Grand Prix de l’Académie du Jazz, s’implique dans des projets éducatifs tout en défendant la place des Afro- Américains dans la culture musicale des États-Unis.

Issu de la génération des « Young Lions », Christian McBride s’est imposé comme l’un des boss de la basse. Il est de ceux qui, dans le sillage des frères Marsalis, ont ramené le jazz à une certaine orthodoxie du swing et du be-bop. Un contrebassiste à l’ancienne, disciple de Paul Chambers et Oscar Pettiford, avec ce gros son ample, ce swing implacable, dynamique, irrésistible… Mais qui sait aussi se faire funky. Pat Metheny comme Chick Corea en ont fait un pilier de leurs trios respectifs.

Il y a 7 ans, McBride fondait son groupe New Jawn Quartet. Un quartet sans piano dédié à ce jazz des 70’s, à la fois moderne et attaché aux traditions historiques, servi par des solistes parmi les plus affûtés de la scène contemporaine, naviguant avec instinct dans un large spectre d’atmosphères improvisées et de compositions sophistiquées.

== Line up ==

Christian Mcbride (Basse, Contrebasse), Marcus Strickland (Saxophone), Josh Evans (Trompette), Nasheet Waits (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/284031440681763/ https://www.facebook.com/events/284031440681763/ https://www.newmorning.com/20231019-5764-christian-mcbride-quartet.html

Christian McBride Quartet