Christian Marclay & Collection CENTRE POMPIDOU, 6 février 2023, PARIS. Christian Marclay & Collection CENTRE POMPIDOU. Un spectacle à la date du 2023-02-06 (2023-02-06 au ) 11:00. Tarif : 18.7 à 18.7 euros. Accès à l’exposition au créneau choisi.Accès à la collection et à la Galerie des Enfants après l’exposition.Ce billet ne donne pas accès à la Galerie 2. Il est valable le jour choisi, pour une seule entrée par espace.Votre entrée est garantie dans les 30 minutes suivant l’horaire sélectionné – en cas de non-respect du créneau horaire l’accès rapide ne pourra être assuré. Réservation fortement conseillée pour tous les publics, y compris les bénéficiaires de la gratuité. Gratuité: – Moins de 18 ans – Visiteurs handicapés et leur accompagnateur – Demandeurs d’emploi – Allocataires du RMI ou de l’aide sociale Christian Marclay Du 16 novembre 2022 au 27 février 2023 Pour la première fois depuis 2007, l’œuvre de Christian Marclay est largement présentée dans une exposition à Paris. Pensée sans suivre un parcours chronologique, mais selon un réseau d’affinités et d’échos déployant la logique de l’artiste multimédia, l’exposition mêle déjà-là, détournements et métamorphoses. Centre Pompidou Votre billet est ici CENTRE POMPIDOU PARIS Place Georges POMPIDOU Paris Accès à l’exposition au créneau choisi.

Du 16 novembre 2022 au 27 février 2023 Pour la première fois depuis 2007, l'œuvre de Christian Marclay est largement présentée dans une exposition à Paris. Pensée sans suivre un parcours chronologique, mais selon un réseau d'affinités et d'échos déployant la logique de l'artiste multimédia, l'exposition mêle déjà-là, détournements et métamorphoses.

