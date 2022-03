Christian Landrieau interprète Robert Schumann Temple d’Arles,boulevard des Lices Arles Catégories d’évènement: Arles

Christian Landrieau au piano interprétera des œuvres de Robert Schumann, vendredi 29 avril à 20 heures, au temple de l’église protestante unie du pays d’Arles (Boulevard des Lices)”. Libre participation aux frais.

