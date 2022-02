Christian Jaccard : Les livres du Pyronaute Médiathèque centre-ville, 29 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Christian Jaccard : Les livres du Pyronaute

du mardi 29 mars au dimanche 26 juin à Médiathèque centre-ville

Christian Jaccard, artiste franco-suisse exposé partout dans le monde, nous fait l’honneur d’exposer son travail sur les livres d’artistes à la Médiathèque centre-ville. Questionnant le rapport entre la surface et le support, cherchant à définir ce qui fait dessin, l’artiste joue littéralement avec le feu pour construire son univers et définir son acte créateur. Venez découvrir ces oeuvres issues de combustions par mèche lente et le travail de Christian Jaccard autour du livre-matière au cours d’une conférence, d’un atelier et bien évidemment de l’exposition dans le hall de la médiathèque ! Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Entrée libre

Exposition

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T13:00:00 2022-03-29T21:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:30:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T21:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:30:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T21:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:30:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:30:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T21:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T21:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T10:30:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T21:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:30:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T21:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T21:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T21:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T13:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T10:30:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T10:30:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-31T13:00:00 2022-05-31T21:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-07T13:00:00 2022-06-07T21:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T10:30:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T10:30:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-14T13:00:00 2022-06-14T21:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T10:30:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T10:30:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-21T13:00:00 2022-06-21T21:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T13:00:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T13:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-25T10:30:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T10:30:00 2022-06-26T18:00:00