Christian HEINRICH – DU VENT DANS LES PINCEAUX ecole liberation Vauvert Vauvert Catégories d’évènement: Gard

Vauvert

Christian HEINRICH – DU VENT DANS LES PINCEAUX ecole liberation Vauvert, 18 mars 2022, Vauvert. Christian HEINRICH – DU VENT DANS LES PINCEAUX

ecole liberation Vauvert, le vendredi 18 mars à 09:30 Intervention de l’Auteur des petites poules pour travailler sur les différences culturelles avec son livre du Vent dans les pinceaux. Vente des livres de l’auteur à 17h par la LIBRAIRIE DIDEROT NÎMES ecole liberation Vauvert rue du Chaillot Vauvert Vauvert Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Vauvert Autres Lieu ecole liberation Vauvert Adresse rue du Chaillot Vauvert Ville Vauvert lieuville ecole liberation Vauvert Vauvert Departement Gard

ecole liberation Vauvert Vauvert Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vauvert/

Christian HEINRICH – DU VENT DANS LES PINCEAUX ecole liberation Vauvert 2022-03-18 was last modified: by Christian HEINRICH – DU VENT DANS LES PINCEAUX ecole liberation Vauvert ecole liberation Vauvert 18 mars 2022 ecole liberation vauvert Vauvert Vauvert

Vauvert Gard