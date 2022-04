Christian Guillerm exposition découverte Lesneven, 17 juin 2022, Lesneven.

Christian Guillerm exposition découverte place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

2022-06-17 14:00:00 – 2022-06-29 18:00:00 place du château chapelle Saint Joseph

Lesneven 29260 Lesneven

Dans le but de faire connaître l’œuvre de Christian Guillerm, décédé en 2016, l’association se propose de faire découvrir : ses peintures acryliques sur toile ou papier marouflé, des collages, des encres de chine mais aussi des carnets de croquis et ses écrits.

« l’atelier est comme un arbre sans racine dont les fleurs et les fruits viennent en leur temps.

+33 6 62 86 48 25

Dans le but de faire connaître l’œuvre de Christian Guillerm, décédé en 2016, l’association se propose de faire découvrir : ses peintures acryliques sur toile ou papier marouflé, des collages, des encres de chine mais aussi des carnets de croquis et ses écrits.

« l’atelier est comme un arbre sans racine dont les fleurs et les fruits viennent en leur temps.

place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

dernière mise à jour : 2022-02-09 par