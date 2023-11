Christian Grataloup au Divan, rencontre Histoire Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Christian Grataloup au Divan, rencontre Histoire Librairie Le Divan Paris, 7 décembre 2023, Paris. Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Christian Grataloup à l’occasion de la parution de son essai « Géohistoire : une autre histoire des humains sur la Terre » aux Éditions Les Arènes Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir Géohistoire : une autre histoire des humains sur la Terre publié aux Éditions Les Arènes Une histoire mondiale et terrestre sans équivalent Géohistoire montre comment la fabrique du Monde est une aventure terrienne. Parcourir en quelques centaines de pages l’histoire millénaire des terriens, en tracer les généalogies, pour éclairer la relation contemporaine conflictuelle à leur environnement, est au cœur du récit de Christian Grataloup. Christian Grataloup est un géohistorien français. Agrégé et docteur en géographie, il dirige la collection des Atlas historiques aux Éditions Les Arènes. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://tinyurl.com/Christian-Grataloup +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Philippe Quaisse Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Divan Paris latitude longitude 48.8367009902544,2.29862202997256

Librairie Le Divan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/