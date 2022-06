Christian Gaubert · Sans frontière, 11 juillet 2022, .

Compositeur né à Marseille en 1944, Christian Gaubert est à la fois un jazzman reconnu, un des plus grands arrangeurs de la chanson française (Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, ou encore Nicole Croisille…) et un compositeur prolifique de musique de films (co-compositeur avec Francis Lai des films de Claude Lelouch, auteur de la musique de la série Nestor Burma,Oscar « best score » pour l’orchestration de Love story, Prix Avoriaz pour le Démon de L’île…)



En 2021, la Compagnie VBD & Co passe commande à Christian Gaubert d’un corpus de créations composées pour mandoline, guitare et piano (plus deux titres avec orchestre de chambre). Ce programme « Sans frontière » est sorti en album en avril 2022 et le concert de création aura lieu au Mandol’in Marseille Festival.



« Ce projet est issu de notre rencontre avec Vincent Beer-Demander, qui, appréciant mon univers musical, a souhaité le partager avec son apport de musicien mandoliniste virtuose. Notre éclectisme commun nous a orientés vers un album comportant des arrangements sur des chansons, des musiques de film, des thèmes de jazz, et des thèmes d’inspiration classique »



Christian Gaubert



Concert précédé d’une conférence de Christian Gaubert à l’Alcazar samedi 9 juillet 2022



Dans le cadre de la réouverture au public du Mémorial de la Marseillaise

Ce projet est issu de la rencontreentre Vincent Beer-Demander et Christian Gaubert.

Dans le cadre de la réouverture au public du Mémorial de la Marseillaise

