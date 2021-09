Marseille Inga des Riaux (vieux gréement) Bouches-du-Rhône, Marseille CHRISTIAN ERIKSEN QUINTET Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CHRISTIAN ERIKSEN QUINTET Inga des Riaux (vieux gréement), 19 septembre 2021, Marseille. CHRISTIAN ERIKSEN QUINTET

Inga des Riaux (vieux gréement), le dimanche 19 septembre à 20:30

Cette formation s’articule autour du guitariste chanteur arrangeur Christian Eriksen spécialiste de la bossa-nova et disciple de Joao Gilberto. Son quintet se compose de la chanteuse Eliane Di-Natali, de la flûtiste Laura May ainsi que Jean Marie Pallavicini à la basse et claude Malet à la batterie. Le répertoire comprend, outre les incontournables standards de la bossa-nova, un certain nombre de merveilleuses mélodies beaucoup moins connues à la construction harmonique très aboutie caractérisant cette merveilleuse musique qui évoque immédiatement la nonchalance brésilienne sur les plages de Rio de Janeiro. Embarquez avec nous pour ce voyage musical au pays de la fête et du carnaval. RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Les talons fins sont interdits à bord ! Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit devant le bateau)

15€

♫JAZZ♫ Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l’Estaque, Cale de mise à l’eau,13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T20:30:00 2021-09-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Inga des Riaux (vieux gréement) Adresse 175 plage de l'Estaque, Cale de mise à l'eau,13016 Marseille Ville Marseille lieuville Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille