Christian Defenin – Spécial Beatles Saint-Aubin, 5 mars 2022, Saint-Aubin.

14 14 EUR Le café théâtre Chez Tonton vous accueille pour une soirée entièrement consacrée aux Beatles et jouée en solo acoustique par Christian Defenin. Des versions dépouillées qui offrent l’occasion de retrouver la beauté de ses mélodies, la richesse de ses harmonies et l’intelligence de ses textes. Une soirée Beatles qui passe aussi par de nombreuses anecdotes racontées et une évocation du film Yesterday. Quand la pop musique était un art …

